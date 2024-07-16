Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:21
Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Türkbükü güzele doydu! Ünlü isimlerin birçoğunun tercihlerinden olan Bodrum Türkbükü'nde ortaya çıkan güzel sunucu Ebru Akel son olarak deniz kızı konseptiyle hayran bıraktı. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Ebru Akel'in keyifli anları objektiflere yansıdı. 48 yaşındaki sunucu Ebru Akel şıklığı ve zarafeti ile plajın gözdesi oldu. İşte deniz kızı Ebru Akel...