Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:21

Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"

Türkbükü güzele doydu! Ünlü isimlerin birçoğunun tercihlerinden olan Bodrum Türkbükü'nde ortaya çıkan güzel sunucu Ebru Akel son olarak deniz kızı konseptiyle hayran bıraktı. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Ebru Akel'in keyifli anları objektiflere yansıdı. 48 yaşındaki sunucu Ebru Akel şıklığı ve zarafeti ile plajın gözdesi oldu. İşte deniz kızı Ebru Akel...

Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü sunucu Ebru Akel tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Ebru Akel'in tatil kareleri takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Türkbükü güzele doydu! Ünlü isimlerin birçoğunun tercihlerinden olan Bodrum Türkbükü'nde ortaya çıkan güzel sunucu Ebru Akel son olarak deniz kızı konseptiyle hayran bıraktı.

Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Ebru Akel'in keyifli anları objektiflere yansıdı.

Deniz kızı Ebru Akel plajın gözdesi oldu! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

İşte deniz kızı Ebru Akel...

SON DAKİKA