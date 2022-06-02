Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:49

Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! "Yok artık sen de mi?"

Deniz Seki'nin Bodrum pozları sosyal medyayı sallamıştı. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini eklerken son olarak yaptığı açıklama ile gündem oldu. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa gerçek mesleğini açıkladı. Deniz Seki'nin "Bu işin okulunu bitirdim" dediği gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırdı. İşte Deniz Seki'nin gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin, şöhret olmadan önce yaptıkları işler...