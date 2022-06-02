Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! "Yok artık sen de mi?"
Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:49

Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! "Yok artık sen de mi?"

Deniz Seki'nin Bodrum pozları sosyal medyayı sallamıştı. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini eklerken son olarak yaptığı açıklama ile gündem oldu. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa gerçek mesleğini açıkladı. Deniz Seki'nin "Bu işin okulunu bitirdim" dediği gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırdı. İşte Deniz Seki'nin gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin, şöhret olmadan önce yaptıkları işler...

Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! Yok artık sen de mi?

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! Yok artık sen de mi?

Sık sık abartılı filtre ve photoshoplu paylaşımları olduğu yönünde eleştirilen Deniz Seki'nin pazar pozu yine çok konuşulmuştu. 51 yaşındaki Deniz Seki'nin sere serpe uzandığı pozları sosyal medyayı sallamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! Yok artık sen de mi?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı.

Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! Yok artık sen de mi?

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki gerçek mesleği ağızları açık bıraktı! Yok artık sen de mi?

Deniz Seki'nin Bodrum pozları sosyal medyayı sallamıştı.

SON DAKİKA