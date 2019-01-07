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  • Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

90 kiloya çıkınca 16 Şubat 2018'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan şarkıcının göbeği takipçilerini şaşırttı. 9 ayda 33 kilo veren Deniz Seki kasım ayında 57 kiloya düşmüştü. Popçu Deniz Seki "2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" demişti. Ancak Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla şaşırttı. Çünkü mide ameliyatı olup 33 kilo veren şarkıcının göbeği kat kat olmuştu. Şarkıcının göbekli pozu sosyal medyada 'Photoshop'u unutmuş' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 15:13
Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Aşkın Nur Yengi'den Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler…

Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Yeşim Ceren Bozoğlu (20 kilo verdi)

Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Cengiz Kurtoğlu

Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Pelin Öztekin

Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Pelin Öztekin (90 kilo verdi)

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