Deniz Seki'nin göbeği şaşırttı! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Deniz Seki 90 kiloya çıkınca 16 Şubat 2018'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan şarkıcının göbeği takipçilerini şaşırttı. 9 ayda 33 kilo veren Deniz Seki kasım ayında 57 kiloya düşmüştü. Popçu Deniz Seki "2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" demişti. Ancak Deniz Seki Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla şaşırttı. Çünkü mide ameliyatı olup 33 kilo veren şarkıcının göbeği kat kat olmuştu. Şarkıcının göbekli pozu sosyal medyada 'Photoshop'u unutmuş' yorumlarının yapılmasına neden oldu.