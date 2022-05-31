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Haberler Galeri Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:32

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 13 yaşında. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. En son Zalim İstanbul'da izlediğimiz güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar'ın biyolojik olarak iki çocuğu var.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı

Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz şimdilerde 13 yaşında.

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Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Deniz Uğur zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyayı salladı

Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi.

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