Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
15:12
Depremden birkaç saat önce 'kader' vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana'da depreme yakalandı!
Tüm Türkiye ardı ardına yaşanan deprem felaketi ile sarsıldı! Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha olurken, çevre illerde de hissedilen depremin hasarlı bazı binaları da yıktığı canlı yayınlara yansıdı. Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfe vurgu yaptı. Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaştı. Sonrasında kaldığı otelde kızı Melek Bal ile depreme yakalanan Umut Akyürek "Yaşadığımız korkunç depremle kaderin ne olduğunu öyle bir anladı ki unutması mümkün değil" dedi. İşte depremi Adana'da yaşayan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaşadığı korkuyu anlattğı paylaşımı...