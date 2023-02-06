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Haberler Galeri Depremden birkaç saat önce 'kader' vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana'da depreme yakalandı!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:12

Depremden birkaç saat önce 'kader' vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana'da depreme yakalandı!

Tüm Türkiye ardı ardına yaşanan deprem felaketi ile sarsıldı! Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha olurken, çevre illerde de hissedilen depremin hasarlı bazı binaları da yıktığı canlı yayınlara yansıdı. Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfe vurgu yaptı. Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaştı. Sonrasında kaldığı otelde kızı Melek Bal ile depreme yakalanan Umut Akyürek "Yaşadığımız korkunç depremle kaderin ne olduğunu öyle bir anladı ki unutması mümkün değil" dedi. İşte depremi Adana'da yaşayan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaşadığı korkuyu anlattğı paylaşımı...

Depremden birkaç saat önce ’kader’ vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana’da depreme yakalandı!

Türkiye güne felaketle uyandı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı.

Depremden birkaç saat önce ’kader’ vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana’da depreme yakalandı!

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha olurken, çevre illerde de hissedilen depremin hasarlı bazı binaları da yıktığı canlı yayınlara yansıdı.

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Depremden birkaç saat önce ’kader’ vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana’da depreme yakalandı!

Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfü anlattı.

Depremden birkaç saat önce ’kader’ vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana’da depreme yakalandı!

Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaştı. Farklı senelerde '6 Şubat'ta hep Adana'da olduğuna vurgu yapan Umut Akyürek 'Kader' demişti. Paylaşımından birkaç saat sonra depreme yakalandı.

Depremden birkaç saat önce ’kader’ vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana’da depreme yakalandı!

Sonrasında kaldığı otelde kızı Melek Bal ile depreme yakalanan Umut Akyürek yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:

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