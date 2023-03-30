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Haberler Galeri Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:46

Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?

Derya Şensoy ile Celal Can Algül, uzun süredir ilişki yaşıyor. Sevgililerin geçtiğimiz yaz Cihangir'den iki katlı, müstakil bir villa aldığı söylenmişti. Derya Şensoy'un zevkine göre dekore edilen ev için mini bir servet harcadıkları da öğrenilmişti. Ancak çiftin Vakıflar'a ait olan evi kiraladığı ortaya çıktı. İşte evlilik yolunda hızla ilerleyen Derya Şensoy ile Celal Can Algül çiftinin aşk yuvaları...

ÖMER KARAHAN
Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?

Derya Şensoy ve Celal Can Algül'ün ilişkileri evlilik yolunda hızla ilerliyor. Sevgililerin geçtiğimiz aylarda Cihangir'den iki katlı, müstakil bir villa aldığı medyada geniş yer buldu.

Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?

Evi aldıkları günden itibaren içini Derya Şensoy'un zevkine göre yaptırma kararı alan ikilinin, altı aydır istedikleri gibi bir dizayn için mini bir servet harcadığı da öğrenildi.

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Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?

Buraya kadar her şey normal ancak evin satın alınması ile ilgili bilgi yanlış... Cihangir'deki ev, Vakıflar'a ait ve oradan kiralanmış...

Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?

Aylık kirası 17 bin lira...

Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?

Ajans sahibi olan Celal Can Algül, ajans üzerinden ucuza mı kapattı bilinmez ama öyle bir mülkün kirasının 17 bin lira olması şaşırtıcı...

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