Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
09:46
Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşk yuvalarının kirası duyanları şoke etti! Villa neden bu kadar ucuz?
Derya Şensoy ile Celal Can Algül, uzun süredir ilişki yaşıyor. Sevgililerin geçtiğimiz yaz Cihangir'den iki katlı, müstakil bir villa aldığı söylenmişti. Derya Şensoy'un zevkine göre dekore edilen ev için mini bir servet harcadıkları da öğrenilmişti. Ancak çiftin Vakıflar'a ait olan evi kiraladığı ortaya çıktı. İşte evlilik yolunda hızla ilerleyen Derya Şensoy ile Celal Can Algül çiftinin aşk yuvaları...