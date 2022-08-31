Giriş Tarihi: 31.08.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 06:39

Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

Gözler, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan TikTok isimli sosyal medya platformunda! Vergi kaçırıldığına dair iddialar üzerine MASAK araştırma başlattı. Bu platform üzerinden son bir buçuk yılda Türkiye'den 1.5 milyar liranın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Fenomenlerin vergi ödememek için yurt dışında hesap açtığı, hediye ve bağış adı altında toplanan paraları o hesaplara aktardıkları belirtiliyor. Günaydın köşe yazarı Hakan Uç, bugünkü yazısında TikTok'u kaleme aldı. İşte o yazı…