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Haberler Galeri Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!
Giriş Tarihi: 31.08.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 06:39

Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

Gözler, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan TikTok isimli sosyal medya platformunda! Vergi kaçırıldığına dair iddialar üzerine MASAK araştırma başlattı. Bu platform üzerinden son bir buçuk yılda Türkiye'den 1.5 milyar liranın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Fenomenlerin vergi ödememek için yurt dışında hesap açtığı, hediye ve bağış adı altında toplanan paraları o hesaplara aktardıkları belirtiliyor. Günaydın köşe yazarı Hakan Uç, bugünkü yazısında TikTok'u kaleme aldı. İşte o yazı…

Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), 2021'in başından bu yana TikTok vasıtasıyla yurt dışına 1.5 milyar lira aktarıldığını belirledi. Bazılarının platformu, vergi kaçırmak için kullandığı tespit edildi.

Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

Neresinden tutsanız elinizde kalan bir dijital deformasyonun içindeyiz. Var olan teknolojiyi zamanla yarıştığımız bu asırda daha fazla geliştirip kullanmak yerine maalesef her defasında kötü niyetli kişilerin art niyetli kullanımları yüzünden yerlere düşürüyoruz.

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Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

Türkiye'de 29 milyon kullanıcısı olan TikTok, hiç hoşlanmadığım bir platform.

Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

Bu platformların bazı açık yanlarının kötü niyetli kişilerce rahatça kullanılıyor olması ise beni daha da sinirlendiriyor.

Devlet vergi kaçıran uyanık fenomen tayfasının peşinde! TikTok mercek altında!

Sosyal medya üzerinden kazanç sağlayan fenomenlerin de düpedüz kullanıldığı bu sistem ile açıkça devlet zarara uğratılıyor.

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