Giriş Tarihi: 11.11.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 12:13

Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasının fitilini ateşleyen komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Savcı düğmeye basmıştı...

SON DAKİKA: Aralarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarından bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ı cezaevine götüren olayların fitili, park kavgasının yaşandığı olaylı doğum günü partisinde ateşlendi... Dilan Polat'ın kibirli telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat savcının düğmeye basmasını sağladı. Dilan Polat ile Engin Polat'ın komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülere göre; Dilan Polat park kavgasında komşusuna tekme attı, Engin Polat ise ailesini de yanına alıp evlerini bastı...