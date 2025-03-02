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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 01:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 05:40

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat kendi kişisel hesabından skandal bir video paylaştı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan ve Engin Polat çifti, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sosyal medyadan gözaltına alınmadan önce bir açıklama yapan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" dedi. İşte o paylaşım...

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde skandala imza atan bir video paylaştı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

Bu videoda Dilan Polat eşi Engin Polat, eşinin kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan bulunuyordu.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine gelen ihbarlar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan isimli şahıslar hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YENİ PAYLAŞIM

Yaşananlardan sonra Dilan Polat gözyaşları içerisinde bir paylaşım yaptı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Dilan Polat, "Bir tane video çekiyorum insanlar o videoda yeni uyanmış. Sosyal medya yüzünden bu video her yere yayılıyor. 'Bunlar bilmem ne kullanıyor' diye hakkımızda haberler çıkıyor. Muhtemelen alıp götürecekler. Ben artık yaşamak istemiyorum" dedi.