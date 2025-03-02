Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Dilan Polat, "Bir tane video çekiyorum insanlar o videoda yeni uyanmış. Sosyal medya yüzünden bu video her yere yayılıyor. 'Bunlar bilmem ne kullanıyor' diye hakkımızda haberler çıkıyor. Muhtemelen alıp götürecekler. Ben artık yaşamak istemiyorum" dedi.