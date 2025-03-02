Giriş Tarihi: 02.03.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
05:40
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!
Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat kendi kişisel hesabından skandal bir video paylaştı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan ve Engin Polat çifti, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sosyal medyadan gözaltına alınmadan önce bir açıklama yapan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" dedi. İşte o paylaşım...