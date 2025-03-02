Video Yaşam Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım!
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım!

Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım!

02.03.2025 | 01:00

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat kendi kişisel hesabından skandal bir video paylaştı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı alındı. Kararın ardından Dilan Polat, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni ‘artık yaşamak istemiyorum’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. İşte o paylaşım!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 04:27
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 02.03.2025 | 01:00
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 00:41
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 02.03.2025 | 00:04
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01:26
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01.03.2025 | 16:51
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01.03.2025 | 16:14
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:06
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01.03.2025 | 15:32
Eyüpsultan’da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video 01:06
Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video 01.03.2025 | 15:13
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01:39
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 14:53
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 00:24
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 01.03.2025 | 14:52
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:02
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01.03.2025 | 14:38
Polatlı’da 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01:09
Polatlı’da 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01.03.2025 | 13:30
Bursa’da yangında can pazarı: 2 si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Video 01:12
Bursa’da yangında can pazarı: 2 si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Video 01.03.2025 | 12:37
Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video 00:14
Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video 01.03.2025 | 12:29
SON DAKİKA: Ankara’da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 00:43
SON DAKİKA: Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 01.03.2025 | 12:02
Gaziantep’te örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Gaziantep’te örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 39 şüpheli yakalandı | Video 01.03.2025 | 11:35
250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 03:00
250 milyon TL haksız kazanç tespit edilen tefecilere operasyon: 25 tutuklama | Video 01.03.2025 | 11:31
Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video 01:15
Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video 01.03.2025 | 11:28
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01:16
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01.03.2025 | 11:23
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 00:24
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 11:09
İş insanına ’seni öldüreceğim’ diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:04
İş insanına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 01.03.2025 | 10:39
Dur ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 01:25
"Dur" ihtarına uymadı, hem motosiklete hem de 3 araca çarptı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY