Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım!
Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat kendi kişisel hesabından skandal bir video paylaştı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı alındı. Kararın ardından Dilan Polat, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni ‘artık yaşamak istemiyorum’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. İşte o paylaşım!
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