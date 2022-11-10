Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

Giriş Tarihi: 10.11.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:16

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anılıyor. 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda ebedi istirahatine çekilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi kalbinde hisseden Türk milleti bu '10 Kasım'da da özlemini haykırıyor. Yurdun dört bir yanında yapılan anma törenlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de yapılan paylaşımlarla anılan Mustafa Kemal Atatürk ünlü isimlerin de paylaşımlarında. İşte sanat camiasından 10 Kasım paylaşımları...