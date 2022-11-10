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Giriş Tarihi: 10.11.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:16

Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anılıyor. 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda ebedi istirahatine çekilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi kalbinde hisseden Türk milleti bu '10 Kasım'da da özlemini haykırıyor. Yurdun dört bir yanında yapılan anma törenlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de yapılan paylaşımlarla anılan Mustafa Kemal Atatürk ünlü isimlerin de paylaşımlarında. İşte sanat camiasından 10 Kasım paylaşımları...

Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında anılıyor. Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinden art arda 10 Kasım paylaşımları geldi...

Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anılıyor.

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Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda ebedi istirahatine çekilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi kalbinde hisseden Türk milleti bu '10 Kasım'da da özlemini haykırıyor.

Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

Yurdun dört bir yanında yapılan anma törenlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de yapılan paylaşımlarla anılan Mustafa Kemal Atatürk ünlü isimlerin de paylaşımlarında.

Dinmeyen hasret! Ulu Önder Atatürk ölümünün 84. yılında özlemle anılıyor! Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları...

İşte sanat camiasından 10 Kasım paylaşımları...

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