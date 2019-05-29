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  • Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

dizisinde 'i oynayan şaşırttı!

Her Çarşamba akşamı yayınlanan dizisi 150.bölümüyle bu akşam final yapıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde karakterini canlandıran diziden ayrıldıktan sonra farklı bir alana yöneleceğini açıkladı. Bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi hayranlarını şaşkına çevirdi. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakacak mı? Engin Altan Düzyatan hangi mesleği tercih edecek? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın yöneleceği meslek ve diğer ünlü isimlerin geçmişte yaptıkları meslekler…

Giriş Tarihi: 29.05.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:15
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

Her Çarşamba akşamı yayınlanan dizisi 150.bölümüyle bu akşam final yapıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde karakterini canlandıran diziden ayrıldıktan sonra farklı bir alana yöneleceğini açıkladı. Bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi hayranlarını şaşkına çevirdi. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakacak mı? Engin Altan Düzyatan hangi mesleği tercih edecek? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın yöneleceği meslek ve diğer ünlü isimlerin geçmişte yaptıkları meslekler…

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

TOLGA SARITAŞ

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Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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