Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan şaşırttı!

Her Çarşamba akşamı yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi 150.bölümüyle bu akşam final yapıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldıktan sonra farklı bir alana yöneleceğini açıkladı. Bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi hayranlarını şaşkına çevirdi. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakacak mı? Engin Altan Düzyatan hangi mesleği tercih edecek? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın yöneleceği meslek ve diğer ünlü isimlerin geçmişte yaptıkları meslekler…