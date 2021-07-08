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Haberler Galeri Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’
Giriş Tarihi: 08.07.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 09:44

Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’

Toplumun dayattığı güzellik standartlarına başkaldıran doğal güzel Perihan Ünlücan 'Estetik yaptırmadım ve makyaj yapmam özel hayatımda doğal halim en sevdiğimi halim' diyenlerden. Daha önce 'Kış Masalı', 'Hatırla Gönül', 'Karadayı' gibi başarılı işlerde izlediğimiz, son olarak ise Arka Sokaklar'da boy gösteren ünlü oyuncu Perihan Ünlücan, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. İşte açık sözlülüğü ve net duruşuyla her zaman adından söz ettiren güzel oyuncu Perihan Ünlücan'dan çok konuşulacak açıklamalar…

BERNA ÇAĞLARER
Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’

Güzel, başarılı, zeki… Perihan Ünlücan, oyunculuk serüvenini 'Ben oyunculuğun içine, kameranın önüne gökten düştüm' diyerek anlatıyor. Güzelliğin rol kapmada önemli olduğunu vurgulayan Perihan Ünlücan 'Güzelliğinizle girersiniz, zekanız, ahlakınız, disiplininiz ve çok çalışmanızla şahane bir oyuncu olursunuz' diyor. Perihan Ünlücan ile çocukluğunu, hayallerini, oyunculuğu ve sosyal medyanın hayatımızdaki yerini konuştuk… İşte Perihan Ünlücan'nın Günaydın'a özel dobra açıklamaları…

Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’

Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Son günlerde zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şahane gidiyor. :) Birkaç hafta evvel sezon finali yaptık. Biraz dinlendim minik bir tatil yaptım, birazcık işlerle ilgilenmek için İstanbul'a döndüm. Yine biraz tatil planım var. :)

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Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’

Perihan Ünlücan'ı biraz yakından tanımak isteriz nasıl biri? Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Dışarıdan biraz soğuk ve mesafeli göründüğümü söylerler hep. Soğuk değil ama mesafeli olduğum doğrudur. Özellik olarak insanın kendine sıfatlar yakıştırmasını doğru bulmuyorum. Ama sevdiğim hoşuma giden şeyler benim için biraz fikir verir belki; mesela yemek yapmayı çok severim ve tek başıma sinemaya gitmeyi… Çok erken kalkarım evden çıkmadan her gün dua ederim. Arabada son ses müzik dinlerim, yaz insanıyımdır yüzmeye bayılırım. :)

Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’

Çocukluk zamanlarınız gözünüzün önünden şöyle bir geçince ne hissediyorsunuz?

Geçen gün bir arkadaşıma çocukluğumu çok özlüyorum dedim. Bunu deme sebebim 'ne yemek yiyorsun?' dedim. Köfte, patates dedi. Annesi yapmış, anne yemeği beni bir anda çocukluğuma götürdü. Yazlıkta kuzenlerimle denizden eve geldiğimizde köfte, patates, makarna, yoğurt olurdu yemekte. :) Mutlulukla o kadar eşdeğerki bazı kokular, lezzetler. Bir anda çocukluğuma götürüyor beni yüzüm gülüyor ama içim biraz burulmuyor değil. O masumiyeti, kaygısızlığı, heyecanı o kadar çok özlüyorum ki… Çocukluk bende çoğunlukla mutluluk demek…

Doğal güzel Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar… ‘Kusurlu güzellik seviyorum’

Kocaeli Üniversitesi'nde fizik üzerine eğitim aldınız. Oyunculuk merakı nasıl başladı?

Oyunculuk bana merak sardı desem daha doğru olur. Hep sayısal eğitim aldım ben. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim aldım. Ve size asla şunu diyemem o yıllarda tiyatro yaptım, şiir okudum ya da çok küçükken annemin kıyafetlerini, ayakkabısını giyip aynanın karşısında taklitler yaptım. Ben oyunculuğun içine, kameranın önüne gökten düştüm.

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