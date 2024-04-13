Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
11:27
Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan'dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...
50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan'dan bikinili tatil pozu geldi. Arzum Onan, bayramı Bodrum'da biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutlamıştı. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında nokta koyan Arzum Onan bekarlığın keyfini sürüyor. Sık sık tatile çıkan Arzum Onan bayramda ise oğlu Can ve sevgilisi Lal ile birlikteydi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'un şezlong pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte doğal güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın yeşil bikinisi ile pozları...