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Haberler Galeri Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan'dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...
Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 11:27

Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan'dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...

50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan'dan bikinili tatil pozu geldi. Arzum Onan, bayramı Bodrum'da biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile kutlamıştı. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında nokta koyan Arzum Onan bekarlığın keyfini sürüyor. Sık sık tatile çıkan Arzum Onan bayramda ise oğlu Can ve sevgilisi Lal ile birlikteydi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'un şezlong pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte doğal güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın yeşil bikinisi ile pozları...

Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...

Ayrılık sonrası sosyal medyada daha aktif paylaşımlarda bulunana Arzum Onan özellikle çıktığı tatillerle "Keyfi yerinde" dedirtmeye devam ediyor... Arzum Onan, sezonu Badrum'da açtı...

Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un, 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sona ermişti. Ayrılırken bile el ele olan ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını karşılıklı dile getiren eski eşler "Neden boşandınız o zaman?" sorularını da beraberinde getirmişti.

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Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...

50 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan'dan bikinili tatil pozu geldi.

Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...

İşte doğal güzelliğiyle mest eden Arzum Onan'ın yeşil bikinisi ile pozları...

Doğal güzelliği güneşi kıskandırıyor! 50 yaşındaki Arzum Onan’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisiyle sere serpe...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzum Onan'ın şezlong pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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