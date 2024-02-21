Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
11:06
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı... Bebeklerinden bir tanesi doğum sonrası kalbinden operasyon geçiren çift geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine dönmüştü. Çiçeği burnunda anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktı. "Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik" diyen Yasemin Şefkatli fit hali ile dikkat çekti. Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali...