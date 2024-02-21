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Haberler Galeri Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:06

Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı... Bebeklerinden bir tanesi doğum sonrası kalbinden operasyon geçiren çift geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine dönmüştü. Çiçeği burnunda anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktı. "Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik" diyen Yasemin Şefkatli fit hali ile dikkat çekti. Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali...

Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli’nin son hali!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli’nin son hali!

Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun da ameliyat sonrası sona erdi ve ünlü çift, evlerine geçti.

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Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli’nin son hali!

GÜNLER SONRA BAŞ BAŞA YEMEK!

Dört kişilik ailesiyle tatlı bir heyecan yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin şefkatli, 1 ay sonra ilk kez baş başa dışarıda yemek yiyerek birlikte vakit geçirdi.

Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli’nin son hali!

"Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik. Değişik bir duyguymuş" diyen Yasemin Şefkatli fit hali ile dikkat çekti.

Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli’nin son hali!

Doğum kilolarından 1 ayda kurtulmayı başaran Yasemin Şefkatli 16 kilo verdi... İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali...

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