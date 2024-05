'HER ALANDA EŞİTİZ'

Dizinin oyuncuları, Down sendromlu bireylerle ilgili toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşmasının önemine dikkat çekti: "+1 farkla yaşamın her alanında beraberiz, eşitiz. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Biz dostuz ve onları çok seviyoruz."