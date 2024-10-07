Giriş Tarihi: 07.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
09:22
'Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu' Şarkıcı Lara tanınmaz halde...
Giderli' şarkılarıyla tanınan hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara'yı gören şoke oluyor.