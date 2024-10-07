Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu' Şarkıcı Lara tanınmaz halde...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 09:22

'Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu' Şarkıcı Lara tanınmaz halde...

Giderli' şarkılarıyla tanınan hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara'yı gören şoke oluyor.

’Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu’ Şarkıcı Lara tanınmaz halde...

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

’Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu’ Şarkıcı Lara tanınmaz halde...

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu’ Şarkıcı Lara tanınmaz halde...

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

’Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu’ Şarkıcı Lara tanınmaz halde...

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

’Dudaklarıyla pipet bile tutamıyordu’ Şarkıcı Lara tanınmaz halde...

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

SON DAKİKA