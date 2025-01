Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: "Her an ölebilirdim! O yüzden..."

Ancak 20 yıl önce, kariyerinin henüz ilk dönemlerinde yaşadığı bir olay, onun hayatına damga vurdu. Sherlock dizisinin yıldızı, 2000'lerin başlarında görüntülendiği "To The Ends Of The Earth" adlı BBC mini dizisi için Güney Afrika'da çalışırken korkunç bir kaçırılma vakası yaşamıştı. Bu travmatik olay, Cumberbatch ve arkadaşlarının bir gezinti sırasında aracın lastiğinin patlamasıyla başladı.