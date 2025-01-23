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Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:54

Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: "Her an ölebilirdim! O yüzden..."

Benedict Cumberbatch, şüphesiz ki şimdiki zamanın en başarılı ve sevilen aktörlerinden biri. Fakat yaşadığı kaçırılma vakasının ardından kendisiyle ilgili çok büyük bir gerçek de ortaya çıktı.

Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: Her an ölebilirdim! O yüzden...

Benedict Cumberbatch, dünya starları arasında en çok adı anılan kişilerden biri. Hem yeteneği hem de fiziksel özellikleriyle ilgili çeken Cumberbatch'in hayatını tehdit eden bir kaçırılma anı yaşadığı ortaya çıktı! İşte korku dolu o anlar…

Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: Her an ölebilirdim! O yüzden...

Ancak 20 yıl önce, kariyerinin henüz ilk dönemlerinde yaşadığı bir olay, onun hayatına damga vurdu. Sherlock dizisinin yıldızı, 2000'lerin başlarında görüntülendiği "To The Ends Of The Earth" adlı BBC mini dizisi için Güney Afrika'da çalışırken korkunç bir kaçırılma vakası yaşamıştı. Bu travmatik olay, Cumberbatch ve arkadaşlarının bir gezinti sırasında aracın lastiğinin patlamasıyla başladı.

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Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: Her an ölebilirdim! O yüzden...

Lastiği tamir etmeye çalışırken, silahlı altı adam tarafından durduruldular. Olay, bir anda soyguna dönüştü ve grup zorla aracın arkasına bindirilerek kaçırıldı. Benedict Cumberbatch, Variety dergisine verdiği bir röportajda, o korku dolu saatleri şu sözlerle anlattı: "Bir silah olduğuna dair ima vardı, ama dönüp bakmaya cesaret edemedim."

Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: Her an ölebilirdim! O yüzden...

Kaçırıldıkları süre boyunca saatlerce aracın arkasında tutsak kalan grup, sonunda bir yerde indirilerek bir araya oturtuldu. Soyguncular olay yerinden kaçarken, neyse ki kimseye fiziksel bir zarar verilmedi. Ancak bu olay, aktörü derinden etkiledi ve hayata bakış açısını kalıcı bir şekilde değiştirdi.

Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: Her an ölebilirdim! O yüzden...

Cumberbatch bu travmatik tecrübeyle ilgili olarak, "Bana zamanı fark etme duygusu verdi, ama bu her zaman iyi bir şey değildi. Daha sıradışı bir hayat yaşama konusunda sabırsız hale geldim ve bu sabırsızlıkla hala başa çıkıyorum," diye konuştu.

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