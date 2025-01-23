Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: "Her an ölebilirdim! O yüzden..."

Benedict Cumberbatch, dünya starları arasında en çok adı anılan kişilerden biri. Hem yeteneği hem de fiziksel özellikleriyle ilgili çeken Cumberbatch'in hayatını tehdit eden bir kaçırılma anı yaşadığı ortaya çıktı! İşte korku dolu o anlar… Ancak 20 yıl önce, kariyerinin henüz ilk dönemlerinde yaşadığı bir olay, onun hayatına damga vurdu. Sherlock dizisinin yıldızı, 2000'lerin başlarında görüntülendiği 'To The Ends Of The Earth' adlı BBC mini dizisi için Güney Afrika'da çalışırken korkunç bir kaçırılma vakası yaşamıştı. Bu travmatik olay, Cumberbatch ve arkadaşlarının bir gezinti sırasında aracın lastiğinin patlamasıyla başladı. Lastiği tamir etmeye çalışırken, silahlı altı adam tarafından durduruldular. Olay, bir anda soyguna dönüştü ve grup zorla aracın arkasına bindirilerek kaçırıldı. Benedict Cumberbatch, Variety dergisine verdiği bir röportajda, o korku dolu saatleri şu sözlerle anlattı: 'Bir silah olduğuna dair ima vardı, ama dönüp bakmaya cesaret edemedim.' Kaçırıldıkları süre boyunca saatlerce aracın arkasında tutsak kalan grup, sonunda bir yerde indirilerek bir araya oturtuldu. Soyguncular olay yerinden kaçarken, neyse ki kimseye fiziksel bir zarar verilmedi. Ancak bu olay, aktörü derinden etkiledi ve hayata bakış açısını kalıcı bir şekilde değiştirdi. Cumberbatch bu travmatik tecrübeyle ilgili olarak, 'Bana zamanı fark etme duygusu verdi, ama bu her zaman iyi bir şey değildi. Daha sıradışı bir hayat yaşama konusunda sabırsız hale geldim ve bu sabırsızlıkla hala başa çıkıyorum,' diye konuştu. Kaçırılma olayının ardından, Cumberbatch adeta bir adrenalin tutkununa dönüşerek ekstrem sporlara yönelmiş. Özellikle serbest dalış ve paraşütle atlama gibi riskli aktiviteler, onun bu dönemdeki tutkuları arasına girmiş. 'Ölüme yaklaşılan o anlar, tüm bu duyguları tetikledi. 'Evet, her an ölebilirim,' diye düşünmeye başladım,' diyen aktör, bu yaşam tarzının o dönemdeki bağımsızlığı ve sorumluluk eksikliği ile örtüştüğünü ifade etti. Ancak, yaşamındaki en büyük dönüşüm, baba olmasıyla geldi. Sophie Hunter ile evli olan ve üç çocuk babası olan Benedict, çocuklarının doğumu sonrasında daha temkinli bir hayatı tercih etti. Baba olmanın onu olgunlaştırdığını belirten aktör, 'Çocuk sahibi olmak sizi daha ayık bir hale getiriyor. Zamanın anlamı daha derin bir şekilde hissediliyor,' dedi. Cumberbatch, çocuk sahibi olduktan sonra hayata daha sakin ve dengeli bir yaklaşım benimsemiş olsa da, geçmişindeki bu olay ona hayatın kısa olduğunu ve her anın değerini bilmesi gerektiğini hatırlatmaya devam ediyor. Korkunç kaçırılma hikayesi, Benedict Cumberbatch'in hayata tutkusunu ve onu bugün tanıdığımız cesur, derinlikli bir oyuncuya dönüştüren olaylardan biri oldu.