Dünya starı kaçırıldı! Korku dolu o anları anlattı: "Her an ölebilirdim! O yüzden..."

Cumberbatch bu travmatik tecrübeyle ilgili olarak, "Bana zamanı fark etme duygusu verdi, ama bu her zaman iyi bir şey değildi. Daha sıradışı bir hayat yaşama konusunda sabırsız hale geldim ve bu sabırsızlıkla hala başa çıkıyorum," diye konuştu.