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Haberler Galeri Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 18:55

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Bruce Willis, son dönemlerde yaşadığı afazi (söz yitimi) hastalığı ile mücadele ediyor. Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'in bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Ünlü oyuncu bu süreçte sık sık gündeme gelirken bu kez 35 milyon dolara sattığı muhteşem malikanesiyle gündeme geldi. İşte Bruce Willis'in dillere destan muhteşem o evi!

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, daha önce sattığı evle yeniden gündemde!

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!

Mart 2022'de bilişsel yetenekleri zayıflamaya başlayan Willis'e afazi (söz yitimi) teşhisi kondu. Ünlü oyuncu oyunculuk kariyerinden bu rahatsızlık nedeniyle emekli oldu.

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Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!

Ünlü aktör, bu teşhisten sonra frontotemporal demansa yakalandı.

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!

Ünlü oyuncu şimdilerde 35 milyon dolara sattığı devasa malikanesiyle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!

Willis'in evi, Kuzey Atlas Okyanusu'nda, Karayipler'e bağlı Turks ve Caicos Adaları'nda yer alıyor.

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