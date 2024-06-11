Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
18:55
Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in Karayipler’deki rüya evi! İşte Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık o muhteşem malikanesi!
Hollywood'un ünlü aktörlerinden Bruce Willis, son dönemlerde yaşadığı afazi (söz yitimi) hastalığı ile mücadele ediyor. Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'in bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Ünlü oyuncu bu süreçte sık sık gündeme gelirken bu kez 35 milyon dolara sattığı muhteşem malikanesiyle gündeme geldi. İşte Bruce Willis'in dillere destan muhteşem o evi!