Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:29

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD'ın hesabına 25 milyon TL!

Asrın felaketinin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden biri de dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe idi. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi göndererek ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Nusret, mobil aracıyla da 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunma sözü vermişti. Nusret Gökçe AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD’ın hesabına 25 milyon TL!

Et restoranlarıyla dünyaya adını duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe bağış sözünü yerine getirdi.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD’ın hesabına 25 milyon TL!

Deprem felaketi sonrası tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden Nusret Gökçe, AFAD'ın hesabına 25 milyon TL bağışta bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD’ın hesabına 25 milyon TL!

"Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD’ın hesabına 25 milyon TL!

Ünlü işletmeci deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve hergün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.

Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bağış sözünü tuttu! AFAD’ın hesabına 25 milyon TL!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA