Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı | Video
Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret, ilk günden beri depremzedelerin yanında. Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, afet bölgesine onlarca TIR gönderen ve her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. AFAD'a 25 milyon lira bağışlayan Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Nusret yine gönülleri fethetti. Sevilen işletmeci bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:22
Mavi Mavi filmine damga vuran o sahne | Video 08.03.2023 | 14:41
00:36
03:20
00:15
Seray Sever kızı ile sosyal medyada paylaşım yaptı! | Video 07.03.2023 | 22:58
00:09
03:17
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'inin son hali ortaya çıktı | Video 07.03.2023 | 16:35
01:10
İzzet Yıldızhan, askere giden oğlunu elleriyle traş etti | Video 07.03.2023 | 10:02
01:00
01:34
01:09
01:52
01:00
Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil’e hapis cezası | Video 01.03.2023 | 16:45
02:03
Ünlü Şef Yalçınkaya MSB’nin sahra mutfağını ziyaret etti | Video 01.03.2023 | 00:41
07:19
Ünlü isimler deprem bölgesinde | Video 28.02.2023 | 23:13
00:59
Ozan Orhon ve Selcan Demirci çifti, kızları için mevlid okuttu! | Video 27.02.2023 | 18:11
02:17
04:25
03:44
00:56
01:40
Esra Dermancıoğlu, normalleşme tartışmalarına tepki gösterdi | Video 23.02.2023 | 09:50