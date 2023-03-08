Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı | Video

Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret, ilk günden beri depremzedelerin yanında. Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, afet bölgesine onlarca TIR gönderen ve her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. AFAD'a 25 milyon lira bağışlayan Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Nusret yine gönülleri fethetti. Sevilen işletmeci bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı.