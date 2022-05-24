’Dünyanın en iyi küçük annesi sensin’ diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

İlayda Alişan, "İyi ki doğdun ablacım. Annem ve babamdan beni istediğin, daha kendin küçücükken beni büyüttüğün, benimle birlikte büyüdüğün, bugünüme getirdiğin, ellerimi bir an olsun bırakmadığın için teşekkür ederim.. yeryüzünde senden daha fedakar ve kalbi çiçek bahçeleri gibi olan birini tanımıyorum. Dünyanın en iyi ablası ve en iyi küçük annesi sensin.. Seni çok seviyorum. 🕊 ama ayşe nil'i daha çok" ifadelerini kullandı.