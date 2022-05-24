Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
10:27
'Dünyanın en iyi küçük annesi sensin' diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan'ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!
"Çukur" dizisindeki 'Akşın' karakteriyle yıldızı parlayan ve son olarak da "Masumiyet" ile ekranlarda boy gösteren genç oyuncu İlayda Alişan, her hareketiyle dikkat çekiyor. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, paylaşımları ile takipçilerini büyülüyor. Güzel oyuncu İlayda Alişan, 'Dünyanın en iyi küçük annesi sensin' diyerek ablasının doğum gününü kutladı. 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan'ı büyüten ablası ise doğallığıyla beğeni topladı. İşte İlayda Alişan'ın ablası Özge...