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Haberler Galeri 'Dünyanın en iyi küçük annesi sensin' diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan'ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:27

'Dünyanın en iyi küçük annesi sensin' diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan'ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

"Çukur" dizisindeki 'Akşın' karakteriyle yıldızı parlayan ve son olarak da "Masumiyet" ile ekranlarda boy gösteren genç oyuncu İlayda Alişan, her hareketiyle dikkat çekiyor. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, paylaşımları ile takipçilerini büyülüyor. Güzel oyuncu İlayda Alişan, 'Dünyanın en iyi küçük annesi sensin' diyerek ablasının doğum gününü kutladı. 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan'ı büyüten ablası ise doğallığıyla beğeni topladı. İşte İlayda Alişan'ın ablası Özge...

’Dünyanın en iyi küçük annesi sensin’ diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan İlayda Alişan, son olarak Masumiyet dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. 26 yaşındaki güzel oyuncu, 9 yaşında annesini kaybederek hayatının en büyük acısını yaşamıştı. Güzel oyuncu, kendisini büyüten ablasıyla fotoğrafını paylaştı. İlayda Alişan'ın ablasıyla olan benzerliği ise şaşırttı.

’Dünyanın en iyi küçük annesi sensin’ diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü isim ablasının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

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’Dünyanın en iyi küçük annesi sensin’ diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

İlayda Alişan, "İyi ki doğdun ablacım. Annem ve babamdan beni istediğin, daha kendin küçücükken beni büyüttüğün, benimle birlikte büyüdüğün, bugünüme getirdiğin, ellerimi bir an olsun bırakmadığın için teşekkür ederim.. yeryüzünde senden daha fedakar ve kalbi çiçek bahçeleri gibi olan birini tanımıyorum. Dünyanın en iyi ablası ve en iyi küçük annesi sensin.. Seni çok seviyorum. 🕊 ama ayşe nil'i daha çok" ifadelerini kullandı.

’Dünyanın en iyi küçük annesi sensin’ diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımına ise kısa sürede beğeni yağdı.

’Dünyanın en iyi küçük annesi sensin’ diyerek paylaştı! Oyuncu İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi!

İşte İlayda Alişan'ın ablası Özge Alişan...

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