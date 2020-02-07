Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
Elbete yakışıklılık göreceli bir olay ama yine de ünlü bir site bu konuda her yıl sıralama gerçekleştiriyor. Dünyanın en yakışıklıları sıralaması yapıldı. Listede 3 Türk yakışıklı da var. Peki o isimler kimler? Ezber bozan liste yayınlandı! Listeye kimi çok ünlü isimler giremezken tam 3 Türk kendine yer buldu! İşte dünyanın en yakışıklısı denilen isimler. Yıllardır düzenli olarak belirlenen isimler bu sene de açıklandı. Peki Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 Türk var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayal kırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 07.02.2020
06:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
07:01
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