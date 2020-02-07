Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var

Dünyanın en ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var

Elbete yakışıklılık göreceli bir olay ama yine de ünlü bir site bu konuda her yıl sıralama gerçekleştiriyor. Dünyanın en yakışıklıları sıralaması yapıldı. Listede 3 Türk da var. Peki o isimler kimler? Ezber bozan liste yayınlandı! Listeye kimi çok ünlü isimler giremezken tam 3 Türk kendine yer buldu! İşte dünyanın en yakışıklısı denilen isimler. Yıllardır düzenli olarak belirlenen isimler bu sene de açıklandı. Peki Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 Türk var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayal kırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 07.02.2020 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 07:01
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var

İşte sıralamadaki ilk 50 isim! 50. sırada dünyaca ünlü bir pop yıldızı var. Peki zirvede kim var?

Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri! Aralarında 3 Türk de var
BİZE ULAŞIN