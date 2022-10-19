Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen’den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Cuma günü halkın karşısına çıkacak olan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne savunma içeren dilekçe sundu.