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Haberler Galeri Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen'den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 10:30

Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen'den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ardıdan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Gülşen cuma günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dyryşmaya iki gün kala Gülşen'den sürpriz hamle geldi. Avukatı, şarkıcı Gülşen'in videosunu yayınlayan TikTok kullanıcısının mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep ettiklerine dair dilekçe sundu. İşte haberin ayrıntıları...

DENİZ YUSUFOĞLU
Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen’den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Cuma günü halkın karşısına çıkacak olan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne savunma içeren dilekçe sundu.

Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen’den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

VİDEOYU YAYDIKTAN SONRA HESABINI KAPADI
Şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre mahkemeye sunduğu dilekçede, suça konu sözleri Gülşen'in ekibinden Miraç Çelenk'e söylediğini, Çelenk ve başı sonu kırpılmış videoyu TikTok'ta yayınlayan Emre A.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.

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Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen’den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

Dilekçede videoyu yayınladıktan sonra Gülşen'e başlatılan linç kampanyası hedefe ulaştığında Emre A.'nın hesabını kapattığı belirtildi.

Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen’den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

Aynı zamanda Emre A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen’den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...

ADLİ KONTROLLER KALKSIN
Yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.

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