Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
10:30
Duruşmaya iki gün kala şarkıcı Gülşen'den yeni hamle! O ismin tanıklığını istedi...
İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ardıdan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Gülşen cuma günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dyryşmaya iki gün kala Gülşen'den sürpriz hamle geldi. Avukatı, şarkıcı Gülşen'in videosunu yayınlayan TikTok kullanıcısının mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep ettiklerine dair dilekçe sundu. İşte haberin ayrıntıları...