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Haberler Galeri Duygu Özaslan yeni aşkıyla ilk kez… Sevgilisi bakın kim çıktı!

aşkıyla ilk kez… Sevgilisi bakın kim çıktı!

fenomeni , sevgilisi 'la ilk kez görüntülendi. Son dönemde selülitli pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz günlerde kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekmişti. O pembe sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Özaslan ve Mutaf görüntülendiler. Basketbolcu Can Maxim Mutaf, Urla'da bir şarap bağından çıkarken objektiflere takıldı.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 06:50
Duygu Özaslan yeni aşkıyla ilk kez… Sevgilisi bakın kim çıktı!

fenomeni , sevgilisi 'la ilk kez görüntülendi. Son dönemde selülitli pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz günlerde kaldığı otel odasından bir fotoğraf paylaşan Duygu Özaslan'ın arkasında duran pembe sweat detayı dikkat çekmişti. O pembe sweatin, Özaslan'ın da takip ettiği basketbolcu Can Maxim Mutaf'a ait olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Özaslan ve Mutaf görüntülendiler. Basketbolcu Can Maxim Mutaf, Urla'da bir şarap bağından çıkarken objektiflere takıldı.

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