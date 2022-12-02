Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
11:05
Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den misilleme!
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Son olarak Hadise'nin Reza Zarrab ile WhatsApp konuşmaları ortalığa saçılmıştı. Bu süreçte eşinden boşanan Ebru Gündeş sessizliğini korurken iki eski dostun arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Ebru Gündeş'in son çıkışına Hadise'den dakikalar sonra misilleme geldi. Ebru Gündeş'in paylaşımının hemen ardından Hadise'nin de gövde gösterisi yapması ikilinin arasındaki 'soğuk savaş'ın göstergesi gibiydi. İşte o paylaşımlar...