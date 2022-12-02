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Haberler Galeri Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den misilleme!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:05

Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den misilleme!

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Son olarak Hadise'nin Reza Zarrab ile WhatsApp konuşmaları ortalığa saçılmıştı. Bu süreçte eşinden boşanan Ebru Gündeş sessizliğini korurken iki eski dostun arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Ebru Gündeş'in son çıkışına Hadise'den dakikalar sonra misilleme geldi. Ebru Gündeş'in paylaşımının hemen ardından Hadise'nin de gövde gösterisi yapması ikilinin arasındaki 'soğuk savaş'ın göstergesi gibiydi. İşte o paylaşımlar...

Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş’in paylaşımına Hadise’den misilleme!

Eski dostlar düşman oldu! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den misilleme gecikmedi.

Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş’in paylaşımına Hadise’den misilleme!

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

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Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş’in paylaşımına Hadise’den misilleme!

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.

Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş’in paylaşımına Hadise’den misilleme!

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!
Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşmaları dava dosyasına girmişti.

Ebru Gündeş ile Hadise arasında soğuk savaş! Ebru Gündeş’in paylaşımına Hadise’den misilleme!

Bu süreçte eşinden boşanan Ebru Gündeş sessizliğini korurken iki eski dostun arasındaki soğuk savaş devam ediyor.

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