Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ebru Gündeş'in makyajsız hali büyük ilgi görürken başka bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Ebru Gündeş'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafını gören hayranları şoke oldu. Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafı magazin gündeminin en dikkat çeken konuları arasında yer aldı. Ebru Gündeş'in çocukluk halini görenler 'Bakışlar hiç değişmemiş', 'Mimikler hala aynı' gibi yorumlar yaptı. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin görenleri şaşkına çeviren çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 08:27
Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

Dizi, film ve birçok projeyle hayatımıza giren ünlülerin çocukluk hallerini daha önce gördünüz mü? İşte sizler için derlediğimiz, ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

FAHRİYE EVCEN

Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

FAHRİYE EVCEN

Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

KIVANÇ TATLITUĞ

Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

KIVANÇ TATLITUĞ

Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu

ANGELINA JOLIE

BİZE ULAŞIN