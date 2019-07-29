Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu
Ebru Gündeş'in bu hali şoke etti! Ebru Gündeş'in hayranları şoke oldu
Ebru Gündeş geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ebru Gündeş'in makyajsız hali büyük ilgi görürken başka bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Ebru Gündeş'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafını gören hayranları şoke oldu. Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafı magazin gündeminin en dikkat çeken konuları arasında yer aldı. Ebru Gündeş'in çocukluk halini görenler 'Bakışlar hiç değişmemiş', 'Mimikler hala aynı' gibi yorumlar yaptı. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin görenleri şaşkına çeviren çocukluk halleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2019
07:40
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019
08:27