Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

Ebru Gündeş'in yıllar öncesine ait fotoğrafı şoke etti! Yıllardır bakımlı ve şık görmeye alıştığımız Ebru Gündeş bu kez hayranlarını şaşırttı. Son günlerde moda haline gelen 'Makyajsız fotoğraf paylaşımı' akımına kısa süre önce Ebru Gündeş de katılmış ve bu hali çok konuşulmuştu. Makyajsız hali olay olan Ebru Gündeş'in bu kez estetiksiz hali magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ebru Gündeş'in ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. 44 yaşındaki Ebru Gündeş'in yıllar önceki halini gören takipçileri 'Çok değişmişsiniz', 'Bakışlarınız hala aynı' gibi yorumlar yaptı. İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan o fotoğrafı ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...