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  • Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

'in yıllar öncesine ait fotoğrafı şoke etti! Yıllardır bakımlı ve şık görmeye alıştığımız Ebru Gündeş bu kez hayranlarını şaşırttı. Son günlerde moda haline gelen 'Makyajsız fotoğraf paylaşımı' akımına kısa süre önce Ebru Gündeş de katılmış ve bu hali çok konuşulmuştu. Makyajsız hali olay olan Ebru Gündeş'in bu kez estetiksiz hali magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ebru Gündeş'in ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. 44 yaşındaki Ebru Gündeş'in yıllar önceki halini gören takipçileri 'Çok değişmişsiniz', 'Bakışlarınız hala aynı' gibi yorumlar yaptı. İşte Ebru Gündeş'in çok konuşulan o fotoğrafı ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 06:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 07:03
Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

Ünlüler her zaman bakımlarına ve görünüşlerine özen gösteriyor. Bunun için de binbir türlü yol deniyorlar. Yıllar içindeki değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

ZARA

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Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

ZARA

Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

EBRU YAŞAR

Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

EBRU YAŞAR

Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

TÜRKAN ŞORAY

Ebru Gündeş'in bu halini gören inanamadı! Ebru Gündeş meğer...

TÜRKAN ŞORAY

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