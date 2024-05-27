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Haberler Galeri Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:49

Ebru Gündeş'in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...

Güçlü sesiyle bilinen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ve yok saydığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış ancak Ebru Gündeş kız kardeşinin mesajlarına da hiç yanıt vermemiş. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça…

Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş son olarak özel hayatıyla gündem oldu. 2021 yılında Reza Zarrab'dan boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Murat Osman Özdemir'in teklifini kabul eden Gündeş, Ramazan Bayramı'ndan sonra evlenecek. Bu evlilik; Gündeş'in 4, Özdemir'in 3'üncü evliliği olacak.

Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...

Peki milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ve yok saydığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz?

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Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...

Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor.

Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...

Ebru Gündeş ile küs ölen Remzi Gündeş'in, şarkıcının annesinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğu ortaya çıkmıştı.

Ebru Gündeş’in görüşmeyi reddettiği kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer sır gibi saklamış...

Ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

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