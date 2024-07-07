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Haberler Galeri Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 07:49

Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...

Güçlü sesiyle bilinen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ve yok saydığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor. Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor. Çorlu'daki bir ilaç firmasında çalışan Aslıhan Gündeş Akça ablasıyla birçok kez iletişim kurmaya çalışmış ancak Ebru Gündeş kız kardeşinin mesajlarına da hiç yanıt vermemiş. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça…

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş son olarak özel hayatıyla gündem oldu. 2021 yılında Reza Zarrab'dan boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sürpriz bir şekilde yeniden nikah masasına oturdu. Murat Osman Özdemir'in teklifini kabul eden Ebru Gündeş 4. evliliğini yaptı.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...

Peki milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı ve yok saydığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz?

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Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...

Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşinin adını hiç anmıyor.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...

Ebru Gündeş ile küs ölen Remzi Gündeş'in, şarkıcının annesinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğu ortaya çıkmıştı.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı! Meğer görüşmeyi reddediyormuş...

Ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

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