Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ebru Polat, koku alamadığını da sözlerine ekledi. "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti. Ebru Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm" dedi.