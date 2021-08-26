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Haberler Galeri Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’
Giriş Tarihi: 26.08.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 15:49

Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ebru Polat, koku alamadığını da sözlerine ekledi. "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti. Ebru Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm" dedi.

Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Polat, koku alamadığını da sözlerine ekledi.

Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'dan sonra son olarak ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı. Ebru Polat kötü haber sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

"O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti.

Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

MİSAFİR BANA DA BULAŞTIRDI'

Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm" dedi.

Ebru Polat koronavirüse yakalandı! ‘Misafir bana da bulaştırdı’

Hafta sonu tekrar test yaptıracağını söyleyen şarkıcı, "Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş" dedi. Polat koku alamadığını ama tat aldığını da sözlerine ekledi.

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