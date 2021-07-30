Ebru Şahin hakkında şaşırtan gerçek! Oyuncu Ebru Şahin'in güzellik sırrı hayrete düşürdü!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, dün akşam Harbiye'de sahne alan Hasan Can Kaya'yı izlemeye gitti. Birlikte mutluluk pozu veren çifte hayranları büyük ilgi gösterdi. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Ebru Şahin güzelliğiyle yine dikkat çekti. Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyanın da büyük ilgi gösterdiği isimlerden. Paylaşımlarına beğeni yağan Ebru Şahin'in güzellik sırrı herkesi şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in güzellik tüyosu...