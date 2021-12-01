Ebru Şallı babası Şükrü Şallı’ya veda ederken oğlu Pars’ı unutmadı: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla."