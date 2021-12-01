Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:00Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:00
Ebru Şallı babası Şükrü Şallı'ya veda ederken oğlu Pars'ı unutmadı: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...
Oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, bir kez daha en yakınından gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan ünlü manken, sosyal medya hesabından da babasına veda etti. Şallı'nın "Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" sözleri görenleri duygulandırdı.