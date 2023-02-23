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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:35

Ebru Şallı'nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu, yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Ünlü isimler de bu süreçte seferber oldu. Herkes gibi yüreği yananlardan biri de Ebru Şallı'ydı. Ünlü manken, önceki gün Etiler'de bir kafede, mekân dışına konulmuş masada otururken görüntülendi. Acısı yüzüne yansıyan Ebru Şallı, başını iki elinin arasına alarak gözyaşlarını tutamadı.

Ebru Şallı’nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

3 yıl önce oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı'nın canı, şimdilerde depremde kaybettiğimiz canlar için yanıyor. Şallı, önceki gün Etiler'de bir mekân dışına konulmuş masada otururken objektife yansıdı.

Ebru Şallı’nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

Ünlü manken, oturduğu mekanda deprem bölgesinden gelen haberleri takip ederken görüntülendi.

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Ebru Şallı’nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

Haberler karşısında tüm Türkiye gibi yüreği yanan Ebru Şallı'nın acısı, saniye saniye yüzüne yansıdı.

Ebru Şallı’nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

Morali bir hayli bozuk olan ve düşünceli gözüken Şallı, başını iki elinin arasına alarak uzun süre o şekilde kaldı.

Ebru Şallı’nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

Ebru Şallı'nın objektiflere takılan ifadeleri, son günlerde hepimizin hissettikleriyle de aynıydı...

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