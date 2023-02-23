Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:35

Ebru Şallı'nın acısı yüzüne yansıdı! Başını iki elinin arasına aldı, gözyaşlarını tutamadı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu, yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Ünlü isimler de bu süreçte seferber oldu. Herkes gibi yüreği yananlardan biri de Ebru Şallı'ydı. Ünlü manken, önceki gün Etiler'de bir kafede, mekân dışına konulmuş masada otururken görüntülendi. Acısı yüzüne yansıyan Ebru Şallı, başını iki elinin arasına alarak gözyaşlarını tutamadı.