Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

Kariyerime yeni başladığım günlerime dönsem kendime 'Anı yaşa, sakın endişelenme, gelecek korkusunu aklından at, her saniyenin tadını çıkar' derdim. 6 yaşındaki oğlum, "Ne zaman büyüyeceğim?" diye soruyor. "Hayat seni büyütecek ve bu da hiç ummadığın kadar hızlı olacak" diyorum. Yaşıtlarımın oyun oynadığı yaşta, Kapalıçarşı'da babamın kumaş toptancısı dükkanında çalışan küçük bir çocuktum. Ticaretle birlikte farklı kültürlerden insanlarla tanışmam, insanlara karşı ön yargımı kırdı. İş hayatında başarılı olmanın önündeki en büyük engel ön yargıdır.