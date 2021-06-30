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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 08:22

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

Manken Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş, Esquire dergisinin yaz sayısına konuştu. Akkuş, yeni projesini şöyle anlattı: "Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak, Türkiye'de uzay turizmi üssü açmaları konusunda teklifte bulunduk. Hedefimiz Kapadokya'da uzay turizmi üssü kurmak" dedi. Çok özel açıklamalarda bulunun Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un küçük yaşlardan itibaren iş hayatının içinde olduğunu dile getirerek"Yaşıtlarımın oyun oynadığı yaşta, Kapalıçarşı'da babamın kumaş dükkanında çalışıyordum. Farklı kültürlerle karşılaşmak, başarılı olmamda etkili oldu" dedi. İşte Uğur Akkuş'un samimi açıklamaları...

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

İş insanı ve manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Esquire dergisinin Yaz sayısına konuştu...

Küçük yaştan beri bitmek bilmeyen bir tempo ile iş hayatının içindeyim. Şu an hayatımın en üretken dönemindeyim. Bilişimden teknolojiye, sağlıktan tarıma her alana yatırım yapıyorum. Türkiye'nin yerli ve milli kripto para borsası Ascoindex'i kurdum. Hedefim bu borsanın ABD'de işlem görmesini sağlamak.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

En büyük işim; hep daha fazla öğrenmek ve kendimle yarışmak. 14 yaşından beri dünyayı dolaşıyorum. Kendimi geliştirmek ve sürekli öğrenmek bu hayatta beni en mutlu eden şey. İş hayatındaki en önemli prensibim ise çalışmak, çalışmak, çalışmak...

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

SOĞUKKANLI BİRİYİM

Çocuk yaşta başladığım iş hayatımda başarılarım kadar başarısızlıklarım da oldu. Hatalar yapa yapa doğruyu bulabiliyorsunuz. Başarısızlıklarımdan ders çıkardım, yılmadım. Öncelikle soğukkanlılığı elden bırakmamamız gerekiyor.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

Kariyerime yeni başladığım günlerime dönsem kendime 'Anı yaşa, sakın endişelenme, gelecek korkusunu aklından at, her saniyenin tadını çıkar' derdim. 6 yaşındaki oğlum, "Ne zaman büyüyeceğim?" diye soruyor. "Hayat seni büyütecek ve bu da hiç ummadığın kadar hızlı olacak" diyorum. Yaşıtlarımın oyun oynadığı yaşta, Kapalıçarşı'da babamın kumaş toptancısı dükkanında çalışan küçük bir çocuktum. Ticaretle birlikte farklı kültürlerden insanlarla tanışmam, insanlara karşı ön yargımı kırdı. İş hayatında başarılı olmanın önündeki en büyük engel ön yargıdır.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'dan Elon Musk'a teklif gitti: Kapadokya'ya uzay üssü!

MODA, EVİMİN İÇİNDE

Boş zamanlarımı seyahat ederek, workshop'lara katılarak geçiriyorum. Eşim Ebru (Şallı) ve çocuklarımla zaman geçirmekten keyif alıyorum.

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