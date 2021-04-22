HaberlerGaleriEce Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:15Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 10:22
Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!
29 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uzun süredir pilot Çağrı Terlemez ile ilişki sürdüren Ece Seçkin, şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Özel hayatının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da gündeme gelen Seçkin, geçen günlerde sarı saçlarını pembeye boyatarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni imajıyla birlikte paylaşımlarına hız veren güzel şarkıcı, son olarak sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi. Koronavirüs sürecinde aldığı fazla kilolardan da kurtulan Ece Seçkin'in paylaşımı büyük ilgi gördü...