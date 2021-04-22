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Haberler Galeri Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 10:22

sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan son haliyle mest etti!

29 yaşındaki ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Uzun süredir pilot ile ilişki sürdüren , şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Özel hayatının yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme gelen Seçkin, geçen günlerde sarı saçlarını pembeye boyatarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni imajıyla birlikte paylaşımlarına hız veren güzel şarkıcı, son olarak sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi. Koronavirüs sürecinde aldığı fazla kilolardan da kurtulan Ece Seçkin'in paylaşımı büyük ilgi gördü...

Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!

29 yaşındaki ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!

Uzun süredir pilot ile ilişki sürdüren , şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

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Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!

, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde önce kilo alıp sonra zayıfladı.

Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!

Spor yapmaya başlayan , paylaştığı fotoğraflarla olay oldu.

Ece Seçkin sporcu sütyeni ve kısa taytıyla poz verdi sosyal medyayı yıktı geçti! Fazla kilolarından da kurtulan Ece Seçkin son haliyle mest etti!

Kısa taytı ve sporcu sütyeniyle pozlar veren Seçkin karın kasları ve fit vücuduyla dikkat çekti.

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