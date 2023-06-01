Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
08:51
Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?
Güzel oyuncu Eda Ece, 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünya evine girmeye hazırlanıyor. Eda Ece'nin 5 yıl gibi uzun bir süredir başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisi geçtiğimiz gün final yaptı. Dizide birçok kez gelinlik giyen Eda Ece bu defa gerçekten gelin oluyor. Eda Ece'nin hayranlarına yaptığı sürpriz bunla da kalmıyor. Eda Ece evlendikten sonra anne olmayı planlıyor. Peki Eda Ece oyunculuğu bırakıyor mu?