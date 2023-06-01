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Haberler Galeri Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:51

Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?

Güzel oyuncu Eda Ece, 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünya evine girmeye hazırlanıyor. Eda Ece'nin 5 yıl gibi uzun bir süredir başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisi geçtiğimiz gün final yaptı. Dizide birçok kez gelinlik giyen Eda Ece bu defa gerçekten gelin oluyor. Eda Ece'nin hayranlarına yaptığı sürpriz bunla da kalmıyor. Eda Ece evlendikten sonra anne olmayı planlıyor. Peki Eda Ece oyunculuğu bırakıyor mu?

BÜLENT CANKURT
Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin başrolünde olduğu dizi, beş yılın ardından önceki gün yayınlanan final bölümüyle sona erdi.

Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?

21 Haziran'da basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Ece'nin, yeni projesi var mı diye araştırınca ilginç bir bilgi edindim.

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Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?

Ece, mesleğini bırakıyormuş! Hemen "müstakbel eşi çalışmasını istemiyor" gibi bir düşünceye kapılmayın.

Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?

Ece, mesleğini bırakmaya kendisi karar vermiş. Çünkü anne olmak istiyormuş.

Eda Ece imzayı atacak anne olacak! Güzel oyuncu Eda Ece mesleğini bırakıyor mu?

20 Haziran'da 32 yaşını dolduracak olan ünlü oyuncu, evlenir evlenmez çocuk yapmayı planlıyormuş.

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