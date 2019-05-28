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  • EDHO'nun sevilen oyuncusunun oğlu büyüdü! İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

'nun sevilen oyuncusunun oğlu büyüdü! İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile bu akşam ekranlara gelecek. 139. bölüm EDHO'da Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. İzleyicisinin 139 bölümdür severek izlediği EDHO'nun oyuncularının hayatları da oldukça merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) İlyas'ı 'nın oğlu da merak edilenler arasında. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'si oyuncu Ozan Akbaba'nın dünya tatlısı oğlu ve sizin için derledğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 07:47
EDHO'nun sevilen oyuncusunun oğlu büyüdü! İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın () dikkat çeken oyuncularından geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sevilen oyuncunun minik oğlu hızla büyüyor. EDHO dizisindeki İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba oğlu ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'si Ozan Akbaba'nın oğlu ve diğer ...

EDHO'nun sevilen oyuncusunun oğlu büyüdü! İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

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