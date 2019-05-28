EDHO'nun sevilen oyuncusunun oğlu büyüdü! İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) dikkat çeken oyuncularından Ozan Akbaba geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sevilen oyuncunun minik oğlu hızla büyüyor. EDHO dizisindeki İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba oğlu ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba'nın oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları...