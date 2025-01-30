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Haberler Galeri Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt'un dans videosu sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:47

Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt'un dans videosu sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt ilişkilerini 2012 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Dönemine damga vuran evlilik magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Güzel popçunun evliliğinden Hira adında bir kız çoğu dünyaya gelmişti. Kızıyla sosyal medyada her fırstta paylaşım yapan Akalın, son olarak Hira'yla bir dans videosu yayınladı. Anne-kızın eğlenceli halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiliyi beğeni yağmuruna tuttu!

Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt’un dans videosu sosyal medyayı salladı!

Şarkılarıyla pop müziğin gözde isimlerinden olan Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt, 2012 yılında nikah masasına oturmuştu.

Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt’un dans videosu sosyal medyayı salladı!

Düğünüyle çok konuşulan Demet Akalın 40 yaşında , kızı Hira'yı kucağına almıştı.

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Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt’un dans videosu sosyal medyayı salladı!

Aile yaşamlarıyla merak edilen ünlü çift, kızlarıyla her daim paylaşım yapıp ilgi odağı oluyor.

Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt’un dans videosu sosyal medyayı salladı!

Sık sık ailecek yurt dışına gezmeye çıkan ünlü çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt’un dans videosu sosyal medyayı salladı!

Annesi gibi sosyal medyayı aktif kullan Hira, son olarak eğlenceli bir paylaşıma imza attı.

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