Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
11:47
Eğlencenin dibine vurdular! Şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira Kurt'un dans videosu sosyal medyayı salladı!
Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt ilişkilerini 2012 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Dönemine damga vuran evlilik magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Güzel popçunun evliliğinden Hira adında bir kız çoğu dünyaya gelmişti. Kızıyla sosyal medyada her fırstta paylaşım yapan Akalın, son olarak Hira'yla bir dans videosu yayınladı. Anne-kızın eğlenceli halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiliyi beğeni yağmuruna tuttu!