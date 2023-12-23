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Haberler Galeri Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:31

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!

Güzel oyuncu Esin Civangil ile Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanışmıştık. O fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncularının şimdi ne yaptığı merak konusu oldu? Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı... Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne birçok genç yıldız kazandırdı. Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi... İşte Ekmek Teknesi'nin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!

Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı.

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Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!

Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı...

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!

Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi.

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’si Esin Civangil dillere destan güzelliği ile zamana adeta savaş açtı!

Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi...

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