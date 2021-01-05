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Haberler Galeri Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününü unutmadı... İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım!

babasının doğum gününü unutmadı... 'in kızı 'dan duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda babası 'in programı 'a konuk olan utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in ile evliliğinden olan küçük kızı Tatlıses babasının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Elif Ada, usta sanatçının 1 Ocak olan doğum gününü hesabından kutladı. Babası ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Elif Ada Tatlıses'e beğeni ve yorum yağdı. İşte babasına benzerliğiyle de dikkat çeken Elif Ada Tatlıses'in duygusal paylaşımı...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:45
Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününü unutmadı... İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda babası 'in programı 'a konuk olan utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününü unutmadı... İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım!

"Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı.

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Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününü unutmadı... İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım!

'in ile evliliğinden olan küçük kızı babasının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününü unutmadı... İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım!

'in küçük kızı , usta sanatçının 1 Ocak olan doğum gününü hesabından kutladı.

Elif Ada Tatlıses babasının doğum gününü unutmadı... İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan duygusal paylaşım!

Babası ile çekildiği fotoğrafı hesabından paylaşan 'e beğeni ve yorum yağdı.

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