Bu kavga bitmez! Elif Gönlüm, yıllardır küs olduğu Gül Gölge'yi savcılığa şikayet etti: Çocuklarımla aramda geçen konuşmaları, köpeğiyle taklit etti. Rencide oldum, ceza alsın! Gül Gölge ile Elif Gönlüm'ün husumeti bitmiyor. Gönlüm, bir zamanlar en yakın arkadaşı olan Gölge'yi, eşi Kerem Gönlüm'e asılmakla suçlayıp davalık olmuştu. Birbirlerini pek çok kez şikayet eden ikili, bir kez daha karşı karşıya. Bu kez şikayeti yapan kişi Elif Gönlüm. Gönlüm, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Gölge'nin yayınladığı bir videoda ailemin görüntüleri vardı. Çocuklarımla aramda geçen diyalogları köpeklerini kullanarak taklit etmiş. Beni parodi malzemesi yapmış. Cezalandırılmasını istiyorum."