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  • Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

yıllardır küs olduğu ’yi savcılığa şikayet etti!

Bu kavga bitmez! , yıllardır küs olduğu 'yi savcılığa şikayet etti: Çocuklarımla aramda geçen konuşmaları, köpeğiyle taklit etti. Rencide oldum, ceza alsın! Gül Gölge ile Elif Gönlüm'ün husumeti bitmiyor. Gönlüm, bir zamanlar en yakın arkadaşı olan Gölge'yi, eşi Kerem Gönlüm'e asılmakla suçlayıp davalık olmuştu. Birbirlerini pek çok kez şikayet eden ikili, bir kez daha karşı karşıya. Bu kez şikayeti yapan kişi Elif Gönlüm. Gönlüm, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Gölge'nin yayınladığı bir videoda ailemin görüntüleri vardı. Çocuklarımla aramda geçen diyalogları köpeklerini kullanarak taklit etmiş. Beni parodi malzemesi yapmış. Cezalandırılmasını istiyorum."

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Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:40
Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

ile arasında yıllardır devam eden kavgada yeni raund! Gönlüm; sosyal medyada paylaştığı bir videoda, köpeklerini kullanarak kendisi ve eşiyle dalga geçtiğini söylediği Gül Gölge'den şikayetçi oldu

Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

ile arasında sular durulmuyor. Gül Gölge'nin; bir zamanlar yakın arkadaşı olan Elif Gönlüm'ün eşi Kerem Gönlüm'e asıldığı iddiası sonrası ikilinin arası açılmıştı. Olayın ardından Elif Gönlüm'ün Gölge'nin peşine dedektif taktığı iddia edilmişti.

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Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

Bir internet sitesi kurup Gölge'nin özel görüntülerini yayınladığı öne sürülen Gönlüm hakkında, 2015 yılında soruşturma açılmıştı. Gölge'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma tamamlanmış ve telefonu ile bilgisayarı incelenen Gönlüm'ün; 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 9.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Gönlüm'ün telefonunda 'Revenge' (İntikam) adıyla kayıtlı olan dedektif Keske'nin ise 4.5 yıla kadar hapsi istendi.

Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

Açılan davanın ardından Gölge, sosyal medyada Gönlüm hakkında zehir zemberek sözler sarf ettiği bir video paylaştı. Gölge, görüntülerde; "Beni bıraksınlar da etrafa borçlarını ödesinler. Dolandırdıkları insanlar bir değil, beş değil" dedi. Bu paylaşım sonrası savcılığa başvuran Gönlüm; kendisi ve eşi hakkında hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle Gölge'den şikayetçi oldu.

Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

'DİYALOGLARIMIZI TAKLİT ETTİ'
Gönlüm; savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Gölge'nin videoda kendisi ve eşine 'dolandırıcı' diyerek onurlarını kırıp itibarlarını zedelemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

Gönlüm, şu ifadeleri kullandı: ", şahsi hesabından bir video yayınladı, ardından sildi. Videoda ailemin görüntüleri vardı. Çocuklarımla aramda geçen diyalogları, köpeklerini kullanarak taklit etmiş ve bu beni rencide etmiştir.

Elif Gönlüm yıllardır küs olduğu Gül Gölge’yi savcılığa şikayet etti!

Aile birliği içinde paylaşılan duygusal anları aşağılarcasına parodiye malzeme ediyor. Hakaret içerikli sözleri nedeniyle cezalandırılmalıdır."

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