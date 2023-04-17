Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:27

Emre Altuğ'a oğulları Kuzey ve Uzay'dan sürpriz kutlama! Emre Altuğ 54 yaşına sahnede girdi!

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan karakteriyle karşımıza çıkan Emre Altuğ 54 yaşına bastı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Emre Altuğ son olarak oğulları Uzay ve Kuzey'in sürpriz doğum günü kutlamasını takipçileriyle paylaştı. Emre Altuğ'un Çağla Şıkel ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey babalarının 54. yaşını sahneye getirdikleri pasta ile kutladı. Sahne aldığı sırada oğullarını karşısında gören Emre Altuğ, Uzay ve Kuzey'i sevinçle kucakladı. Emre Altuğ'un 13 yaşındaki oğlu Kuzey'in babasının boyunu geçmiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Emre Altuğ'un küçük oğlu Uzay ise 11 yaşında. İşte 54. yaş kutlamasında Emre Altuğ ile oğulları...