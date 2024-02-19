Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
08:24
En acı veda! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Sevda Ferdağ'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan, 'Ağır Roman', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Serseri Kabadayı' gibi yapımlarda yer almış usta oyuncu Seva Ferdağ, 17 Şubat'ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ferdağ, dün Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.