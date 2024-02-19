En acı veda! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

"DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Oyuncu Serdar Gökhan ise "Hepimizin başı sağ olsun. Yeşilçam, biliyorsunuz bir sonbaharı yaşıyor. Teker teker, yapraklar döküle döküle… Sayılı miktarda yaprağımız kaldı. Çok kaliteli, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Hakikaten asil bir kadıncağızdı. Sinemaya hizmetleri de oldu. Ama işte görüyorsunuz vakti gelen gidiyor, yapacak bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.