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Haberler Galeri En acı veda! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 08:24

En acı veda! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Sevda Ferdağ'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan, 'Ağır Roman', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Serseri Kabadayı' gibi yapımlarda yer almış usta oyuncu Seva Ferdağ, 17 Şubat'ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ferdağ, dün Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

En acı veda! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Sevda Ferdağ için Zincirlikuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

En acı veda! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

Yeğeni Beklan Dumrul'un taziyeleri kabul ettiği törene, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Serdar Gökhan, Nilüfer Aydan, Nur Sürer, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Nuri Alço, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Sibel Turnagöl ve Ayçin Tuyun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncunun yanı sıra sevenleri katıldı.

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En acı veda! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

"HER GEÇEN GÜN EKSİLİYORUZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, çok üzgün olduğunu belirterek "Değerli bir sanatçıydı ve çok üzgünüz. Ben hem bakanlığım adına, hem devlet tiyatroları adına buradayım. Çok üzgünüz, her geçen gün eksiliyoruz" dedi.

En acı veda! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

Yeğeni Beklan Dumrul, "Söyleyecek bir şey yok, artık belli bir zaman sonra hepimizin başına gelen bir olay. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Son günlerde azıcık problemliydi, geçirdiği ameliyatlardan dolayı bünye zayıf düştü. Ameliyatları kaldıramadı diyelim. Bünyenin zayıflamasından dolayı yürüyemez hale geldi, kilo kaybı oldu ve uykusunda hakkın rahmetine kavuştu" diye konuştu.

En acı veda! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

"DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

Oyuncu Serdar Gökhan ise "Hepimizin başı sağ olsun. Yeşilçam, biliyorsunuz bir sonbaharı yaşıyor. Teker teker, yapraklar döküle döküle… Sayılı miktarda yaprağımız kaldı. Çok kaliteli, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Hakikaten asil bir kadıncağızdı. Sinemaya hizmetleri de oldu. Ama işte görüyorsunuz vakti gelen gidiyor, yapacak bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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