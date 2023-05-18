En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
07:43
Müziğini Yücel Arzen'in yaptığı Kibariye ile Della Miles'ın sürpriz düeti, en güzel seçim şarkısı oldu. 'Dualar, Rüyalar, Umutlar Seninle' adlı şarkının klibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adanmıştı. Şarkının sözlerine ikilinin dokunaklı sesleri de eklenince ortaya gerçek bir eser çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir kilometre taşı olmaya aday şarkının klibi, kısa sürede internet ortamında izlenme rekorları kırdı.