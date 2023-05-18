En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Bu seçimde de hem liderler hem de şarkılar yarıştı. Startı Millet İttifakı eski bir Levent Yüksel şarkısı "Yine baharlar gelecek" ile verdi. Ardından da bir Karadeniz ezgisi olan "Hayde" ile seçmenlerini etkilemeye çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda rakiplerinden çok daha avantajlıydı. Bir kere sesi güzeldi. Makam ve usül bilgisi vardı. Meydanlara çıktığında mikrofonu eline alıp, Cengiz Kurtoğlu'nun Cumhur İttifakı için uyarlanmış "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söylemeye başlar başlamaz dinleyenleri mest ediyor, coşturuyordu.