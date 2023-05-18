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Haberler Galeri En güzel seçim şarkısı 'Umutlar Seninle'! Kibariye ile Della Miles'ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 07:43

En güzel seçim şarkısı 'Umutlar Seninle'! Kibariye ile Della Miles'ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Müziğini Yücel Arzen'in yaptığı Kibariye ile Della Miles'ın sürpriz düeti, en güzel seçim şarkısı oldu. 'Dualar, Rüyalar, Umutlar Seninle' adlı şarkının klibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adanmıştı. Şarkının sözlerine ikilinin dokunaklı sesleri de eklenince ortaya gerçek bir eser çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir kilometre taşı olmaya aday şarkının klibi, kısa sürede internet ortamında izlenme rekorları kırdı.

YÜKSEL AYTUĞ
En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Kampanya şarkılarının seçim sonuçlarına etkisi ne kadardır bilinmez ama bizim milletin gönlünde yer edinebilmek için şarkılar ve şiirler en garantili yoldur.

En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Bu seçimde de hem liderler hem de şarkılar yarıştı. Startı Millet İttifakı eski bir Levent Yüksel şarkısı "Yine baharlar gelecek" ile verdi. Ardından da bir Karadeniz ezgisi olan "Hayde" ile seçmenlerini etkilemeye çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda rakiplerinden çok daha avantajlıydı. Bir kere sesi güzeldi. Makam ve usül bilgisi vardı. Meydanlara çıktığında mikrofonu eline alıp, Cengiz Kurtoğlu'nun Cumhur İttifakı için uyarlanmış "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söylemeye başlar başlamaz dinleyenleri mest ediyor, coşturuyordu.

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En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Fakat bana göre en güzel seçim şarkısı, iki gün önce Kibariye ile Della Miles'ın sürpriz düetiyle geldi.

En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adanan klipteki şarkının sözleri son derece etkileyici, müziği ise akılda kalıcıydı.

En güzel seçim şarkısı ’Umutlar Seninle’! Kibariye ile Della Miles’ın sürpriz düeti izlenme rekorları kırdı...

Buna bir de Kibariye ile Miles'ın dokunaklı sesleri de etkilenince ortaya gerçek bir "eser" çıkmıştı.

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