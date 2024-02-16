Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:43
Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!
Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Akyürek, sosyal medyanın diline düştü. Bir markanın davetine katılan Akyürek kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'in tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri ise yakışıklı oyuncuyu yerden yere vurdu…