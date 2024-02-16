Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

"MAALESEF OLMAMIŞ"

Takipçilerini ikiye böldü… Sosyal medyada; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', 'Sence olmuş mu?', 'Damat pijaması gibi' yorumların yanında 'Kırmızı sana çok yakışmış', 'Yakışıklılık denince de Engin Akyürek', 'Karizma kırmızı da başka yakışmış' 'Size çuval giyseniz yakışır' yorumları yapanlar da oldu.