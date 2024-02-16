Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:43

Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Akyürek, sosyal medyanın diline düştü. Bir markanın davetine katılan Akyürek kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'in tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri ise yakışıklı oyuncuyu yerden yere vurdu…

Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

Engin Akyürek son olarak Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Dizisi final yapan Engin Akyürek bir markanın lansmanına katıldı. Yakışıklı oyuncu tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

"MAALESEF OLMAMIŞ"

Takipçilerini ikiye böldü… Sosyal medyada; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', 'Sence olmuş mu?', 'Damat pijaması gibi' yorumların yanında 'Kırmızı sana çok yakışmış', 'Yakışıklılık denince de Engin Akyürek', 'Karizma kırmızı da başka yakışmış' 'Size çuval giyseniz yakışır' yorumları yapanlar da oldu.

Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, her hareketiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Engin Akyürek, özel hayatıyla da merak konusu.

Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyanın diline düştü!

Hayatını gözlerden uzak yaşayan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile olan benzerliği gündem oldu.

SON DAKİKA