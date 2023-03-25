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Haberler Galeri Engin Öztürk'ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 07:57

Engin Öztürk'ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...

Engin Öztürk'ün olaylı gecesi! Öztürk önceki gece Etiler'de iki kadın arkadaşıyla görüntülenince kaçmaya çalıştı. Aracın arkasında oturan ve yüzlerini gizlemeye çalışan kadınlardan birinin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, diğer ismin de Esra Ruşan olduğu öğrenildi. Muhabirlerle köşe kapmaca oynayan Öztürk, '"Arkadaşlar neden takip ediyorsunuz? Bayanlar dediğin, bir tanesi çok yakın arkadaşım. Diğeride yakın bir arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum" diye açıklama yaptı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Engin Öztürk’ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...

Ünlü oyuncu Engin Öztürk, önceki gece sabaha karşı iki güzelle Ulus'ta çapkınlık turundaydı.

Engin Öztürk’ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...

Engin Öztürk, önceki gün Ulus'ta özel şoförlü aracında objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarını fark edince kaçmaya başladı.

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Engin Öztürk’ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...

Ulus'tan Kuruçeşme'ye doğru hareket eden Engin Öztürk, kameralardan uzaklaşmak amacıyla dar yollardan geçtiği sırada, aracın sağını solunu dubalara sürterek küçük hasarlar aldı.

Engin Öztürk’ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...

Görüntü vermemek için yüzlerini gizleyen gizemli güzeller, panikleyerek araç içerisinde saklanmaya çalıştı. Güzellerden birinin parmağındaki alyans dikkat çekti.

Engin Öztürk’ün çapkınlık gecesi! Köşe kapmaca oynadı kaçamayınca...

Aracın arkasında oturan ve yüzlerini gizlemeye çalışan kadınlardan birinin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak, diğer ismin de Esra Ruşan olduğu öğrenildi.

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