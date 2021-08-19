Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!
Giriş Tarihi: 19.08.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 15:39

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evlerine dönen ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler büyük şok yaşadı. Kısa süreliğine sosyal medya paylaşımlarına ara veren Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurmuştu. Ardı ardına talihsizlik yaşayan çift sitem etti. Kısa bir süre önce eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey 2021'i sunacaklarını takipçileri ile paylaşan Berfu Yenenler nazara geldiklerini söyledi. Evlerinin bacasına eşek arılarının yuva yaptığını açıklayan tescilli güzel o anları takipçileri ile paylaştı. İşte Berfu Yenenler'in zor anları...

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evlerine dönen ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler büyük şok yaşadı.

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

Kısa süreliğine sosyal medya paylaşımlarına ara veren Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

"SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİK"
Eşinin sağlık sorunu sebebiyle paylaşım yapmadığını duyuran 25 yaşındaki Yenenler, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte."

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

Ardı ardına talihsizlik yaşayan çift sitem etti. Kısa bir süre önce eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey 2021'i sunacaklarını takipçileri ile paylaşan Berfu Yenenler nazara geldiklerini söyledi.

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

Evlerinin bacasına eşek arılarının yuva yaptığını açıklayan tescilli güzel o anları takipçileri ile paylaştı. İşte Berfu Yenenler'in zor anları...

SON DAKİKA