Eser ve Berfu Yenenler çiftinin talihsizlikler peşini bırakmıyor! Berfu Yenenler paylaştı: Evimizi eşek arıları bastı!

Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evlerine dönen ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler büyük şok yaşadı. Kısa süreliğine sosyal medya paylaşımlarına ara veren Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurmuştu. Ardı ardına talihsizlik yaşayan çift sitem etti. Kısa bir süre önce eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey 2021'i sunacaklarını takipçileri ile paylaşan Berfu Yenenler nazara geldiklerini söyledi. Evlerinin bacasına eşek arılarının yuva yaptığını açıklayan tescilli güzel o anları takipçileri ile paylaştı. İşte Berfu Yenenler'in zor anları...