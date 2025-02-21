Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

"NE KADAR GURUR DUYSAM AZ"

Berfu Yenenler oğlunun küçüklüğünden itibaren çektiği videolarını derlediği paylaşımının altına, "İzlerken kalbim kuş gibi pırpır ne kadar gurur duysam az! Ne güzel senin yolunda sana arkadaş olabilmek canım oğlum" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!