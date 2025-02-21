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Haberler Galeri Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:57

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda dördüncülüğüyle adını duyuran Berfu Yenenler, 2019 tarihinde ünlü komedyen Eser Yenenler'le dünyaevine girdi. Berfu ve Eser Yenenler'in mutlu evlilikleri Kuzey ve Mete adlı oğullarıyla da taçlandı. Ünlü çiftin oğlu Kuzey, beş yaşına girdi. Berfu Yenenler oğlunun doğum gününü bugün duygusal bir paylaşımla kutladı. İşte o paylaşım!

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

Miss Turkey Güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'le hayatını birleştirdi.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

İKİ OĞULLARI OLDU

Ünlü çiftin bu evliliğinden Kuzey ve Mete adlı oğulları dünyaya geldi.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

BUGÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü çiftin oğlu Kuzey, bugün beş yaşına girdi. Berfu Yenenler minik oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

"NE KADAR GURUR DUYSAM AZ"

Berfu Yenenler oğlunun küçüklüğünden itibaren çektiği videolarını derlediği paylaşımının altına, "İzlerken kalbim kuş gibi pırpır ne kadar gurur duysam az! Ne güzel senin yolunda sana arkadaş olabilmek canım oğlum" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in doğum gününü kutladı: Ne kadar gurur duysam az!

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BERDAN MARDİNİ

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