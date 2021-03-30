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Haberler Galeri Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

'in oğulları ile 'nin ilk buluşması gülümsetti... oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

Ünlü oyuncu ile güzeli eşi , ikinci çocuklarına geçtiğimiz günlerde kavuştu. Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni doğan oğullarına adını koyan ünlü çiftin bir de adında oğulları var. İki oğlunun da babaları Eser Yenenler'e olan benzerliği hakkında paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler eşine çok aşık olduğunu ve o yüzden oğullarının da ona benzediğini son paylaşımı ile dile getirdi. Oğlu Kuzey'in kardeşi Mete ile ilk karşılaşmalarını da paylaşan Berfu Yenenler'e beğeni yağdı. İşte Kuzey ile Mete'nin ilk tanışması...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:00
Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

Ünlü oyuncu ile güzeli eşi , ikinci çocuklarına geçtiğimiz günlerde kavuştu.

Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan ile ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

Yeni doğan oğullarına adını koyan ünlü çiftin bir de adında oğulları var.

Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

İki oğlunun da babaları 'e olan benzerliği hakkında paylaşımlarda bulunan eşine çok aşık olduğunu ve o yüzden oğullarının da ona benzediğini son paylaşımı ile dile getirdi.

Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

Oğlu 'in kardeşi ile ilk karşılaşmalarını da paylaşan 'e beğeni yağdı.

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