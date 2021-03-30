Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk buluşması gülümsetti... Berfu Yenenler oğlu Mete'nin abisi Kuzey ile ilk tanışmasını paylaştı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Türkiye güzeli eşi Berfu Yenenler, ikinci çocuklarına geçtiğimiz günlerde kavuştu. Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni doğan oğullarına Mete adını koyan ünlü çiftin bir de Kuzey adında oğulları var. İki oğlunun da babaları Eser Yenenler'e olan benzerliği hakkında paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler eşine çok aşık olduğunu ve o yüzden oğullarının da ona benzediğini son paylaşımı ile dile getirdi. Oğlu Kuzey'in kardeşi Mete ile ilk karşılaşmalarını da paylaşan Berfu Yenenler'e beğeni yağdı. İşte Eser Yenenler'in oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk tanışması...
Giriş Tarihi: 30.03.2021
08:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
09:00
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ